Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг прибавил 13,5 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:03 мск 66,005 рубля, курс евро повысился на 4 копейки до 74,93 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Российская валюта ждет коррекцию в долларе для продолжения усиления, отмечает аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

«Рубль остается относительно стабильным против иностранных валют, несмотря на вчерашнее его ослабление, которое было вызвано общим укреплением доллара США на глобальном валютном рынке и повышением доходности 10-летних гособлигаций США», — комментирует эксперт.

По его словам, в четверг на глобальном рынке ожидается коррекция по доллару, поэтому по паре USD/RUB ожидается продолжение нисходящего движения.

Нужно посмотреть, как откроется рынок и будет торговаться в первые три часа, замечает аналитик.

«Если положительная динамика по рублю сохранится, то она, скорее всего, продлится до закрытия торговой сессии. Жду снижения курса доллара к уровню 65,66 рубля, а евро может подрасти до 75,05 рубля», — прогнозирует Антонов.