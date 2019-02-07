Челябинвестбанк предлагает зарплатным клиентам любого российского банка оформить потребительский кредит «Зарплатный» на выгодных условиях. До этого программа была доступна только для клиентов банка.



Сумма кредита — от 30 тыс. до 2 млн рублей на срок до пяти лет. При этом никаких справок и поручителей не требуется: достаточно представить выписку с зарплатного счета в банке, подтверждающую зачисления заработной платы. Процентная ставка — от 11,9% до 19,9% (ставка в каждом конкретном случае рассчитывается индивидуально).

Страхование кредита не является обязательным, в случае отказа процентная ставка увеличивается на 2,5 процентного пункта.

«Такое предложение заинтересует многих потенциальных заемщиков: крупная сумма, длительный срок и, самое главное, без каких-либо справок. Сейчас зарплату на карту банка получает практически все население нашей страны, получить выписку по счету не требует много времени и сил», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.