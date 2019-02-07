Рубль завершил основную валютную сессию четверга разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вырос на 4 копейки к предыдущему закрытию и составил 65,91 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 18,4 тыс. сделок на сумму порядка 2,1 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,83—66,14 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 74,83, опустившись на 7 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 6,7 тыс. сделок примерно на 406,3 млн евро по курсам от 74,68 до 75,06 рубля за евро.

«В рамках сегодняшней сессии «быки» в американской валюте пытались преодолеть верхнюю границу диапазона 65,5—66 рублей, однако сил на закрепление выше у них не хватило, несмотря на откат на рынке энергоносителей. Более того, закрепление Brent выше 62 долларов — позитивный фактор для стабильности национальной валюты. Однако для укрепления рубля необходим выход рынка энергоносителей выше 63 долларов. Это будет способствовать покупкам в российской валюте и движению пары USD/RUB к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 65 рублей», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.