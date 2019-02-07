Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о хищении более чем 2,5 млрд рублей у Межтрастбанка. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Обвинительное заключение утверждено в отношении Дмитрия Редькина и Светланы Романовой. Им инкриминируется присвоение, совершенное в составе организованной группы, с использованием служебного положения, в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ).

По версии следствия, Редькин и Романова, входившие в созданную президентом Межтрастбанка Игорем Бойковым организованную преступную группу, в 2013—2016 годах похитили более 2,5 млрд рублей, принадлежавших данному финучреждению. Для этого выдавались заведомо невозвратные кредиты подконтрольным организациям.

В отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде залога.

Уголовное дело направлено в Останкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Расследование в отношении иных участников преступной группы продолжается.



Межтрастбанк лишился лицензии 29 января 2016 года. В конце января 2019-го сообщалось об иске Агентства по страхованию вкладов к 11 бывшим контролирующим лицам Межтрастбанка, включая трех вышеуказанных граждан, на сумму более 2,7 млрд рублей. Напомним, Дмитрий Редькин и Светлана Романова, как и Игорь Бойков, являлись членами совета директоров банка (Бойков его возглавлял). Романова также была исполняющей обязанности председателя правления «Межтраста».