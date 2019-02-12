Динамика основных компонентов доходов населения в 2018 году была разнонаправленной. На снижение реальных располагаемых доходов населения повлияли сокращение доходов от собственности и вкладов, рост платежей по кредитам и рост других обязательных платежей. Об этом в докладе «Картина экономики» сообщает Минэкономразвития.

«Несмотря на высокие темпы роста заработных плат (+6,8% в 2018 году в реальном выражении), реальные располагаемые доходы населения снизились на 0,2%. В то же время динамика показателя для различных доходных групп была неоднородной. Негативные факторы (падение доходов от банковских депозитов, увеличение налогов на недвижимость, рост платежей по ипотечным кредитам) сказались в первую очередь на доходах более обеспеченных групп населения. В то же время повышение МРОТ, увеличение выплат семьям с детьми, повышение зарплат в бюджетной сфере серьезно поддержали доходы менее обеспеченных групп населения», — отмечается в сообщении.

Росстат оценил динамику доходов россиян в 2018 году Номинальная среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, по оценке, выросла на 9,9%.

Так, эффект от снижения доходов от собственности и вкладов на фоне снижения депозитных ставок и уровня инфляции достиг минус 0,5 процентного пункта. Снижение доходов от роста объемов процентных платежей по банковским кредитам составило 0,2 п. п. Повышение платежей по налогу на недвижимость, рост поступлений по налогам на доходы привели к приросту прочих обязательных платежей на 14,8%, таким образом приведя к снижению общего показателя реальных располагаемых доходов на 1,0 п. п.

Среди положительных факторов МЭР называет рост среднего уровня заработной платы и близкую к инфляции динамику социальных платежей.

«Наряду с позитивной ситуацией на рынке труда росту заработных плат в реальном выражении способствовали повышение минимального размера оплаты труда, индексация оплаты труда работникам бюджетной сферы», — добавили в МЭР.