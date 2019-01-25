Динамика доходов оказалась разнонаправленной в зависимости от того, учитывается ли единовременная выплата пенсионерам в 2017 году

Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) увеличились в 2018-м в годовом выражении на 0,3% без учета единовременной выплаты пенсионерам в размере 5 тыс. рублей в 2017-м, а с ее учетом — уменьшились на 0,2%. Такую оценку приводит в пятницу Росстат.

В декабре-2018 показатель вырос по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 0,1%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2018 году, по оценке, составила 43,4 тыс. рублей (плюс 9,9% в номинальном выражении по сравнению с 2017-м), в декабре — 55,15 тыс. (плюс 6,9% в годовом выражении). Рост реальной зарплаты за соответствующие периоды оценивается в 6,8% и 2,5% соответственно.



Денежные доходы в расчете на душу населения составили в декабре 2018-го около 47,7 тыс. рублей (в декабре предыдущего года — чуть меньше 44,8 тыс.), в среднем за год — чуть больше 32,6 тыс. рублей в месяц (в 2017-м — около 31,3 тыс. без учета выплаты пенсионерам и 31,4 тыс. с ее учетом).