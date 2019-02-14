Банк «Союз» повысил ставки по вкладам в долларах на 0,65 процентного пункта.

Доходность депозита «Классический» при выплате процентов в конце срока составит 1,7—2,45%, а при выплате процентов ежемесячно — 1,65—2,4% годовых.

«Перспективный» с выплатой процентов в конце срока открывается под 1,6—2,2%, а с ежемесячной выплатой — под 1,55—2,15% годовых.

Минимальная сумма депозитов — 200 долларов.

«Комфортный» (от 100 долларов) при выплате процентов в конце срока можно оформить под 1,55—2,15% годовых, а при ежемесячной выплате процентов — под 1,5—2,1%.

Сроки всех депозитов составляют 93, 183, 273, 367, 735 и 1 100 дней.

По «Накопительному» вкладу ставка повышена при размещении средств в сумме от 20 тыс. долларов и составляет 2% годовых. Срок депозита — 1 468 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.



Все вклады, кроме «Классического», можно пополнять.