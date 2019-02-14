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Комфортный (ежемесячно)

Союз,

Союз вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,25%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 93 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
90 529
Ставка
6,25%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
93 дня 183 дня 273 дня 367 дней 735 дней 1100 дней
от 5 000 ₽ 5,5 5,75 5,75 6 6 6
от 1 400 000 ₽ 5,75 6 6 6,25 6,25 6,25
93 дня 183 дня 273 дня 367 дней 735 дней 1100 дней
от 100 $ 1,5 1,55 1,75 1,95 2 2,05
от 20 000 $ 1,55 1,6 1,8 2 2,05 2,1
93 дня 183 дня 273 дня 367 дней 735 дней 1100 дней
от 100 € 0,01 0,01 0,01 0,01
от 20 000 € 0,01 0,01 0,01 0,01
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
в зависимости от минимальной суммы вклада предоставляется карта платежной системы VISA/Mastercard
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

1 000 рублей, 10 долларов/евро

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен первоначальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через банкомат или через интернет-банк
Дата актуализации
14.02.2019 11:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Комфортный (ежемесячно)» в 21 городе России
7 452
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Справочная информация
АО «Банк «Союз»
Адрес
127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
Сайт
www.banksoyuz.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 9
Банкоматы 38
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Телефоны
8 800 100-33-22 — единая справочная служба
(495) 729-55-55 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Двойная выгода (в конце срока) 8,25 50 000 ₽ Посмотреть
Двойная выгода (ежемесячно) 8 50 000 ₽ Посмотреть
Комфортный статус 7,5 10 000 000 ₽ Посмотреть
Замороженный процент 7,5 100 000 ₽ Посмотреть
Классический (в конце срока) 7,5 1 400 000 ₽ Посмотреть
Перспективный (пенсионный, в конце срока) 7,25 1 400 000 ₽ Посмотреть
Классический (ежемесячно) 7,25 1 400 000 ₽ Посмотреть
Перспективный (пенсионный, ежемесячно) 7 1 400 000 ₽ Посмотреть
Перспективный (в конце срока) 7 1 400 000 ₽ Посмотреть
Максимальный 6,92 100 000 ₽ Посмотреть
Перспективный (ежемесячно) 6,75 1 400 000 ₽ Посмотреть
Комфортный (в конце срока) 6,5 1 400 000 ₽ Посмотреть
Накопительный 5,5 1 000 000 ₽ Посмотреть
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