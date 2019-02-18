Пенсионный фонд России (ПФР) может сменить свой нынешний не вполне определенный статус «госучреждения с особенностями» и стать казенным учреждением, пишет «Коммерсант».

К 1 апреля этого года ведомство представит правительству предложения об изменении своего правового статуса, сообщил на инвестфоруме в Сочи глава ПФР Антон Дроздов.

«У нас есть два диаметрально противоположных мнения — это казенное учреждение со своими особенностями и некая форма негосударственного учреждения тоже со своими особенностями. Пока эти предложения не внесены, находятся на завершающей стадии, есть плюсы и минусы в обеих формах, их надо взвесить», — сказал глава фонда.

По его словам, сейчас ПФР работает в статусе госучреждения, однако с 1990 года принимались различные документы, которые меняли функции фонда. «Конечно, это надо привести к единому знаменателю, — подчеркнул Дроздов, отметив, что сам он за статус казенного учреждения. — Он лучше всего вписывается в бюджетное, налоговое и правовое законодательство, но надо прописать особенности, в том числе в вопросе управления средствами».

В декабре 2018 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова дала поручение Минтруду и внебюджетным социальным фондам — ПФР, Фонду социального страхования и Фонду обязательного медстрахования — внести концептуальные предложения по изменению правового статуса фондов уже в I квартале 2019 года.

Ранее Дроздов заявлял, что на основе ПФР может быть создана публично-правовая компания. В этом случае у фондов появилась бы трехсторонняя структура управления с участием государства, профсоюзов и работодателей. В их совместном ведении могли бы находиться вопросы тарифной политики и объема страхового покрытия, сейчас социальные партнеры могут только критиковать эти решения, когда они уже приняты. Новый статус внебюджетных фондов также позволил бы уточнить и статус средств страховых взносов. Отраслевой закон о соцобеспечении трактует их как средства всех сторон социального партнерства, в то время как Бюджетный кодекс называет их собственностью государства.