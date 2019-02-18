«Лаборатория Касперского» фиксирует всплеск атак банковских троянцев Buhtrap и RTM в России, начавшийся во второй половине 2018 года и продолжающийся в текущем году, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

По данным экспертов, значительный рост числа атак этих двух видов троянцев начался в III квартале 2018 года, и с тех пор их интенсивность остается на высоком уровне. В частности, количество пользователей, атакованных RTM, в IV квартале 2018 года составило 90 844 против 390 пользователей в I квартале. При этом около 90% попыток заражения в 2018—2019 годы пришлись на Россию.

«В последний год мы наблюдаем всплеск атак Buhtrap. В 2018 году количество попыток заражения этого вредоносного ПО выросло на 74% по сравнению с 2017 годом. Более того, на устройства некоторых пользователей после установки Buhtrap также загружается другой банковский троянец RTM, что позволяет совершать еще большее число мошеннических операций. В 2018 году мы наблюдали увеличение количества атак RTM на 5 000% (в 51 раз. — Прим. ред.)», — подчеркнул ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Как пояснили в компании, банковские троянцы Buhtrap и RTM нацелены на малый и средний бизнес. Buhtrap распространяется через уязвимости в браузере Internet Explorer. Вирусное ПО RTM атакует пользователей посредством фишинговых рассылок.