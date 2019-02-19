Россельхозбанк расширил функционал системы дистанционного банковского обслуживания, дополнив его рядом новых операций. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь клиенты РСХБ могут подать заявку на получение кредита или кредитной карты дистанционно, через интернет- и мобильный банк и контролировать статус ее рассмотрения. В случае принятия положительного решения, банк направит СМС с указанием условий одобренного кредита и приглашением в офис, выбранный клиентом при оформлении заявки», — говорится в сообщении.

Кроме того, появилась возможность досрочно погасить любой кредит. Пользователь может дистанционно оформить частичное или полное досрочное погашение, вне зависимости от вида платежа по кредиту. После обработки заявки в интернет- и мобильном банке обновится график платежей.

РСХБ планомерно развивает систему дистанционного банковского обслуживания для физических лиц. В следующем году банк планирует внедрить чаты и чат-боты, запустить денежные переводы по номеру телефона, а также повысить доступность мобильного приложения для людей с ограниченными возможностями.

