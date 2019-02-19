По его словам, «те санкции, которые уже введены, экономикой уже поглощены»

Россия адаптировалась к действующим санкциям, но новые ограничения могут вызвать шок в экономике и потребность в новой адаптации, заявил журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Действительно, адаптировались к определенному уровню санкций. К сожалению, любые новые санкции вызовут новые шоки и потребность в новой адаптации. И они могут быть достаточно жестче, чем то, что сейчас», — сказал он.

«Те санкции, которые уже введены, экономикой уже поглощены. Действительно, к этому наши предприятия приспособились», — добавил Кудрин.

Он отметил, что действующие санкции при этом ведут к тому, что российская экономика «недополучает темпы роста». Из-за большого импорта технологий в Россию в производственных отраслях российская экономика чувствительна к санкциям извне, считает Кудрин.

