Банк «Восточный», конфликт акционеров которого стал причиной ареста четырех сотрудников инвестиционного фонда Baring Vostok во главе с его основателем Майклом Калви, еще летом мог быть подвергнут санации. Тогда ЦБ дал акционерам шанс спасти банк своими силами, пишут «Ведомости».

ЦБ завершил плановую комплексную проверку банка «Восточный» 30 августа 2018 года, сообщается на сайте регулятора. Проверялись активы банка, в том числе кредитный портфель и вложения в ценные бумаги, говорится в заключительной части акта проверки. Вывод: у ЦБ могли возникнуть основания для осуществления мер по предупреждению банкротства «Восточного» и ввода в него временной администрации, а «критический уровень кредитного риска» у «Восточного» в большей степени обусловлен тем, что не было контроля за качеством принятых на баланс активов в ходе присоединения Юниаструм Банка, следует из документа.

«Восточный» присоединил на 100% принадлежавший Артему Аветисяну «Юниаструм» в январе 2017 года. В объединенном банке Аветисян получил 32%, фонды Baring Vostok — 44,5%.



ЦБ подсчитал, что, если бы «Восточный» на 1 августа 2018 года доформировал все резервы, что насчитала рабочая группа регулятора, он нарушил бы шесть обязательных нормативов, включая все, связанные с достаточностью капитала, а два из них стали бы отрицательными.

«Восточный» кредитовал в основном население. С присоединением «Юниаструма» доля ссуд юрлицам выросла с 3% до 23%, пишет ЦБ, а кредитный риск, связанный с юрлицами, существенно вырос.

Дело против топ-менеджеров Baring Vostok. Главное В пятницу, 15 февраля, в Москве задержали основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви. Его подозревают в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Baring Vostok — крупнейший акционер банка «Восточный» (51,6% акций).



Основные риски корпоративного портфеля «Восточного» приходятся на две группы, «условно объединенные рабочей группой под названием «группа Зыковы» и «группа «Волгабас», указал ЦБ. На них на 1 августа 2018 года приходилось соответственно 14,9 млрд и 5,6 млрд рублей, или 40% и 15% корпоративного портфеля, пишет регулятор, указывая, что эти активы у «Восточного» появились после присоединения «Юниаструма». Тот, в свою очередь, основную часть этих активов приобрел у Модульбанка, 44,3% акций которого принадлежали Аветисяну, говорится в документе. Впоследствии на обслуживание в «Юниаструм» переходили и другие клиенты, связанные с «Зыковыми» и «Волгабасом», пишет ЦБ. Результат: к 1 августа 2018 года задолженность двух групп выросла с 3,3 млрд до 20,5 млрд рублей (55% корпоративного портфеля).

Активы и обязательства кредитного характера, связанные с компаниями этих неформальных холдингов, по итогам проверки были обесценены в среднем на 44%.

«Восточный» регулярно реструктурировал обязательства ряда крупнейших заемщиков, часто — при наступлении очередного срока погашения, так он избегал просроченной задолженности, следует из акта: качество ряда таких кредитов необоснованно завышено. В июле 2017 года банк передвинул срок исполнения обязательств заемщиками групп «Зыковы» и «Волгабас» на 2027 год и предоставил им отсрочку по выплате процентов. ЦБ решил, что отнесенные к доходам более 1 млрд рублей процентов по этим кредитам являются проблемными к получению.

Бывший совладелец «Полтавских консервов» и ТК «Грибная ферма» Вячеслав Зыков — партнер по «Клубу лидеров» Шерзода Юсупова, акционера «Восточного», написавшего заявление о мошенничестве со стороны Baring.

Заявитель по делу Baring Vostok впервые рассказал о своих претензиях Он опровергает версию инвестфонда о корпоративном конфликте в банке «Восточный».

Необоснованно, по мнению ЦБ, реструктурировал «Восточный» и кредит Первому коллекторскому бюро (ПКБ), совладельцем которого также является Baring Vostok: деньги шли на высокорискованные активы — покупку портфелей безнадежных долгов физлиц.



В целом недосозданные резервы по корпоративному портфелю могут составлять 10,6 млрд рублей на 1 августа 2018 года, заключил ЦБ. Проверка установила признаки занижения банком величины активов с признаками «иных вложений в источники собственных средств» на 2 млрд рублей: рабочая группа оценила их в 3,75 млрд рублей, а банк — в 1,7 млрд.

Реальный доход от розничного кредитования может быть банком камуфлирован, чтобы регулировать величину капитала, указал ЦБ. Доля просроченных розничных ссуд у банка — 18,9% (23,2 млрд рублей), средний уровень покрытия резервами — 95,8%.

От «Юниаструма» «Восточному» перешли права на недвижимое имущество, стоимость которого может быть завышена на 8,17 млрд рублей, указал ЦБ.

Банк России провел сплошную проверку вложений «Восточного» в ценные бумаги, сказано в документе, по восьми эмитентам оценка риска вложений в акции неадекватна. Среди них — International Financial Technology Group (IFTG), указал регулятор.

Именно с вложениями в акции этой компании связаны претензии Юсупова и последующий арест четырех сотрудников Baring Vostok, а также бывшего предправления «Восточного» Алексея Кордичева и гендиректора ПКБ Максима Владимирова. В 2017 году ПКБ передало «Восточному» 59,9% люксембургской компании IFTG в качестве отступных по долгу в 2,5 млрд рублей. По версии следствия, этот пакет акций стоил 600 тыс. рублей.

Регулятор в акте указал, что вопросы к оценке акций IFTG связаны с тем, что ни в банке, ни в открытых источниках нет информации по эмитенту. Всего по ценным бумагам банку, может быть, необходимо сформировать 5,26 млрд рублей резервов.

По результатам комплексной оценки качества активов банка установлены нарушения правил ЦБ оценки рисков и полноты формирований резервов, заключил регулятор. Устранение этих нарушений может потребовать от банка сформировать резервы на 16,7 млрд рублей.