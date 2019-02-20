Росбанк арендовал 15,5 тыс. кв. м офисных площадей во второй фазе бизнес-центра «Око» девелопера Capital Group в деловом центре «Москва-Сити». Об этом сообщили в среду сам девелопер, а также компания JLL, выступившая консультантом сделки.

В новом здании высотой 14 этажей разместятся офисы компаний группы Societe Generale в России. Контракт на аренду помещений заключен сроком на десять лет, а переезд структур в новые офисы запланирован на начало 2020 года.

Руководитель отдела по работе с владельцами офисных помещений компании JLL Елизавета Голышева подчеркивает, что «вторая фаза бизнес-центра «Око» — это не «типовое» офисное пространство», и указывает на такие характеристики проекта, как «высокие потолки до 5 метров, разноуровневые световые решения, панорамное остекление, эффектный атриум и огромный открытый этаж до 4 500 квадратных метров». Также она обращает внимание на большое количество машино-мест для сотрудников и клиентов. Как уточняется, вторая фаза многофункционального комплекса «Око» помимо 14 наземных этажей включает пять подземных уровней, на которых запланирован паркинг более чем на 3 тыс. машино-мест.

Из комментария коммерческого директора Capital Group Петра Исаева следует, что девелопер в данном проекте обеспечил «вариант собственной входной группы для крупного арендатора».

Информагентство РБК, сообщившее в январе этого года о переговорах российского подразделения Societe Generale по офисам в «Око», приводило оценки экспертов, согласно которым аренда этих площадей будет обходиться в 400—500 млн рублей ежегодно.



По данным JLL, в результате сделки с Росбанком доля банков в составе резидентов «Москва-Сити» достигла 22%.