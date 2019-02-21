Государственная управляющая компания (ГУК) «ВЭБ.РФ» раскрыла результаты инвестирования пенсионных накоплений в 2018 году. Доходность расширенного портфеля (в нем находится большинство накоплений «молчунов») составила 6,07%, доходность портфеля госбумаг — 8,65%.

Данных по НПФ еще нет, однако, по словам директора департамента доверительного управления «ВЭБ.РФ» Александра Попова, ГУК надеется войти в топ-5 по доходности. По сравнению с предыдущим годом государственные управляющие показали более низкий финансовый результат: в 2017 году доходность ВЭБа по расширенному портфелю была 8,59%, а портфель госбумаг принес выше 11%.

Снижение доходности от инвестирования в ВЭБе объясняют ростом цен на облигации в последние годы. Это привело к тому, что госкорпорация переоценила свой пенсионный портфель, однако его доходность просела. При этом государственные управляющие не смогли воспользоваться снижением цен на российские облигации в прошлом году. Из-за возвратов средств (перехода «молчунов» в НПФ) «ВЭБ.РФ» вынужден держать значительную часть портфеля в банках, пояснил Попов.

В прошлом году доля средств пенсионных накоплений на счетах и депозитах банков у ГУК увеличилась с 21% до 27%,тогда как доля ОФЗ сократилась с 18% до 16%, а объем вложений в корпоративные облигации снизился с 39% до 36%. При этом, указывают в ВЭБе, накопленная доходность по расширенному портфелю с 2010 года на 9,9 процентного пункта превышает инфляцию, а доходность портфеля госбумаг опережает официальный рост цен на 17,4 п. п.