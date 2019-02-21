Государственная управляющая компания (ГУК) «ВЭБ.РФ» оценила потери граждан при переводе пенсионных накоплений в 2019 году. По оценкам ГУК, наибольшие потери могут понести те, кто начал формировать свои накопления с 2011 года. Таких, как рассказал директор департамента доверительного управления «ВЭБ.РФ» Александр Попов, около 85%.



Например, при среднем счете 80 тыс. рублей убытки «молчуна» при переходе в НПФ или УК могут достигать 35% накоплений, или 28 тыс. рублей. Чтобы восполнить такие потери, у НПФ в следующие 10—20 лет должна быть доходность в 1,5—2 раза выше среднерыночной, подсчитали в ВЭБе.

В прошлом году, по словам Попова, суммарные потери россиян, сменивших ГУК на частные фонды или УК, могут составить 10 млрд рублей. «В этом году мы ожидаем более агрессивного привлечения клиентов в НПФ. И те, кто решат покинуть ГУК, понесут очень большие потери», — сказал он.