Альфа-Банк провел внутреннее расследование ситуации с клиентом, чье фото с паспортом появилось в социальной сети Instagram.



«По итогам внутреннего расследования было выявлено грубое нарушение внутренних процедур банка со стороны выездного сотрудника. Мы приняли все меры, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем», — сообщили порталу Банки.ру в пресс-службе кредитной организации.



Претензия клиента заключалась в том, что его фото с паспортом, которое было сделано курьером для оформления карты Альфа-Банка, появилось в Instagram. «Через пару дней (после визита курьера. — Прим. ред.) в Instagram появляется мое фото, сделанное сотрудником, где я стою с паспортом и картой в руках. Человек, который выложил пост, сказал, что у курьеров, которые развозят карты, есть чат, куда они скидывают неудачные фото клиентов просто смеха ради», — написал он в «Народном рейтинге» Банки.ру.

«Представитель банка принес клиенту извинения, также ранее банк компенсировал клиенту годовую комиссию за обслуживание карты. Мы искренне надеемся, что данный инцидент не повлияет на отношение клиента к банку, и мы продолжим сотрудничество», — указали в пресс-службе финучреждения.

Позже сотрудники Альфа-Банка в своем комментарии к обращению в «Народном рейтинге» добавили, что сотрудник был уволен.

«Сотрудник уволен, мы пересматриваем должностные инструкции и усиливаем контроль за их выполнением», — отмечается в сообщении.