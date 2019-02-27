Курс доллара на Московской бирже в ходе торгов в среду превысил 66 рублей впервые с 19 февраля.

По состоянию на 18:14 мск котировки американской валюты повысились на 31 копейку, до 66,025 рубля.

К 18:45 мск курс доллара расчетами «завтра» опустился до 65,86 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 16,517 тыс. сделок на сумму порядка 1,59 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,47—66,03 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 75,04 рубля, поднявшись на 20 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 6,7 тыс. сделок примерно на 487,8 млн евро по курсам от 74,22 до 75,1 рубля за евро.

По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрия Бабина, главной причиной слабости рубля стало очередное напоминание о том, что в США идет процесс принятия новых антироссийских санкций. «И хотя он еще далек от завершения, а окончательный вариант санкционных мер может быть не столь жестким, как опасаются многие инвесторы, атмосфера неопределенности и ожидания очередных новостей по данной теме оказывает все большее давление на российские активы», — пояснил он.

«Продолжает плавно сползать рубль, который к вечеру среды приблизился к первой цели снижения — к отметке 66 рублей за доллар. Пока мы не видим причин для провала российской валюты существенно ниже: сегодняшние аукционы по ОФЗ показали наличие продолжающегося спроса на рублевые обязательства», — прокомментировал аналитик «Алор Брокер» Евгений Корюхин.

