Банк «Девон-Кредит» теперь не взимает плату за выпуск и годовое обслуживание новых кредитных карт. Ранее стоимость обслуживания карты категории Visa Classic составляла 25 рублей ежемесячно (начиная со второго месяца), а Visa Gold — 50 рублей в месяц (начиная со второго месяца).

Основные условия кредитования по карте: лимит — от 5 тыс. рублей по Classic и от 15 тыс. рублей по Gold, ставка — 19% годовых. Карта предусматривает льготный период до 50 дней на операции оплаты товаров и услуг.

Комиссия за снятие кредитных средств в банкоматах банка не взимается в пределах лимита (комиссия за снятие свыше лимита — 0,5% от суммы превышения), а в устройствах других банков равна 1%, минимум 100 рублей. Лимиты составляют до 500 тыс. рублей по карте Visa Classic, до 1 млн рублей — по Visa Gold.

«Данный продукт должен привлечь новых клиентов за счет отмены платы за годовое обслуживание. Также преимуществами остаются невысокая процентная ставка и бесплатное СМС-информирование», — отмечает эксперт по банковским картам Банки.ру Елена Хвостова.