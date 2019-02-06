Девон-Кредит, кредитная карта Все кредитные карты банка
Кредитная Gold
Visa Gold — Девон-Кредит
Основные характеристики
- ставка 19% годовых
- кредитный лимит от 15 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 550 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay / Garmin Pay
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
550 ₽
со 2-го года: 600 руб.
- 50 руб. ежемесячно со второго месяца обслуживания
Снятие наличных в банкоматах банка
0% - до 1 000 000 руб. в месяц, свыше - 0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 100 руб. - на территории РФ
- 1,5%, мин. 100 руб. - за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 100 руб. - на территории РФ
- 1,5%, мин. 100 руб. - за пределами РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах банка - 1 000 000 руб. в месяц, свыше - 0,5% от суммы превышения
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ+1% от суммы;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
- неустойка за пользование несанкционированным овердрафтом - 36% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 15 000 ₽
устанавливается индивидуально
Льготный период
до 50 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
19%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
10% от суммы основного долга
10% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 21 до 60 лет
для женщин: от 21 до 55 лет
для женщин: от 21 до 55 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая процентная ставка;
- невысокая комиссия за снятие кредитных средств в банкоматах/кассах сторонних банков
Минусы
- льготный период не распространяется на операции по снятию наличных;
- подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ
Особые ограничения
- на сайте банка не указано максимальное значение кредитного лимита
Дата актуализации
06.02.2019 11:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная Gold» в 14 городах России
1 959Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Акционерный банк «Девон-Кредит»
- Адрес
- 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 77
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Альметьевск
- Телефоны
-
8 800 200-92-22 — единая справочная служба