Банки нередко отказывают клиенту в обслуживании только лишь на основании аналогичных мер других кредитных организаций

Кредитные организации должны соблюдать права клиентов, которым отказано в проведении операции, заключении договора банковского счета (вклада) либо в отношении которых введены ограничения в дистанционном банковском обслуживании, в части предоставления информации о причинах подобных решений. Об этом говорится в подготовленных Банком России методических рекомендациях по данному вопросу.



Как поясняет регулятор, рекомендации разработаны на основе анализа обращений в межведомственную комиссию, созданную при Банке России в соответствии с «антиотмывочным» законом для рассмотрения вопросов о правомерности реализации банками в отношении клиента полномочий по отказам.

Информирование клиентов о принимаемых в отношении них «противолегализационных» мерах должно осуществляться в объеме, достаточном для обеспечения такому клиенту возможности использовать полученную информацию при реализации механизма реабилитации, напоминает ЦБ. При этом практика работы межведомственной комиссии свидетельствует, что банки нередко принимают решения об отказе исключительно на основании информации о ранее принятых другими кредитными организациями аналогичных мерах, что является нарушением определенных регулятором принципов работы с такой информацией.

В числе прочего ЦБ указывает на системный характер поступающих в межведомственную комиссию обращений по вопросам ограничения обслуживания клиентов кредитных организаций с использованием технологий ДБО (включая выпуск, перевыпуск, использование и блокирование банковской карты).

«Анализ поступающей информации свидетельствует о применении кредитными организациями при обслуживании клиентов ограничений по использованию ДБО без истребования от клиента каких-либо документов и (или) сведений, а также без пояснения клиенту правовых последствий применяемых ограничений по обслуживанию с использованием ДБО, в частности отличий таких ограничений от отказа в выполнении распоряжения о совершении операции в соответствии с пунктом 11 статьи 7 федерального закона № 115-ФЗ. Указанное ненадлежащее информационное взаимодействие кредитных организаций с их клиентами является предпосылкой для дальнейшего обращения таких клиентов в межведомственную комиссию по вопросам ограничения обслуживания с использованием ДБО, рассмотрение и принятие решения по которым не входит в компетенцию межведомственной комиссии, установленную пунктом 13.5 статьи 7 федерального закона № 115-ФЗ. Учитывая изложенное, рекомендуем кредитным организациям как информировать клиентов о причинах ограничения обслуживания с использованием ДБО, так и создавать условия для возможности представления клиентами необходимых пояснений, информации и (или) документов с целью осуществления ими защиты своих прав в соответствии с законодательством», — говорится в рекомендациях.



Порядок принятия кредитными организациями решений об отказах, а также информирование клиентов о причинах таких решений являются предметом анализа при проведении Банком России надзорных мероприятий, подчеркивается в документе.