Руководство Федеральной службы исполнения наказания решило отказаться от собственных рекомендаций «заключать договоры по зарплатным проектам со Сбербанком», то есть от перевода всех 295,9 тыс. сотрудников ФСИН в одну кредитную организацию, пишет «Коммерсант» .



Ранее заместитель гендиректора ФСИН генерал-лейтенант внутренней службы Валерий Максименко письмо с рекомендациями по переводу всех зарплатных проектов в одну кредитную организацию направил начальникам территориальных органов ФСИН и начальникам учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН.



Как следует из письма ФСИН в адрес «Коммерсанта», позже служба направила в территориальные органы информационные письма о сотрудничестве с другими государственными банками и банками с господдержкой.

В частности, письма за подписью Валерия Максименко были направлены в территориальные органы для проведения рабочих встреч для взаимовыгодного сотрудничества, в том числе по зарплатным проектам, со Сбербанком, ВТБ, Газпромбанком, НКЦ, Россельхозбанком, банком «ФК Открытие», Промсвязьбанком, ВБРР, БМ-Банком, Новикомбанком, Почта Банком, Связь-Банком, Банком ДОМ.РФ, РНКБ, Сетелем Банком, Росэксимбанком, Фондсервисбанком, МСП Банком, Росгосстрах Банком, Еврофинанс Моснарбанком, Крайинвестбанком, Социнвестбанком, Кредит Урал Банком, банком «Заречье», банком «Российская Финансовая Корпорация». То есть фактически с 25 игроками. Хотя отдельные игроки из приведенного перечня в принципе не оказывали до сегодняшнего дня подобных услуг. О результатах переговоров территориальные подразделения ФСИН должны отчитаться до 1 апреля.

Кроме того, ФСИН подчеркнула, что ее сотрудники могут «решать самостоятельно, клиентами каких банков они хотят быть и на карты каких банков они хотят получать зарплату и другие виды денежного довольствия».

