Клиенты дочерних банков банковской группы «Зенит» с марта могут снимать наличные с дебетовых и кредитных карт во всех банкоматах Альфа-Банка без комиссии. Об этом во вторник, 5 марта, сообщили в «Зените».

Теперь клиенты Спиритбанка, банков «Зенит Сочи» и «Девон-Кредит» смогут использовать более 4 тыс. устройств по всей стране. Получение наличных денежных средств без комиссии возможно в рамках лимитов, размер которых зависит от категории карты и тарифного плана клиента. Лимиты на снятие наличных в банкоматах Альфа-Банка составляют максимум 300 тыс. рублей в день и 2 млн рублей в месяц.

Для клиентов банка «Зенит Сочи» услуга доступна по банковским картам платежных систем Visa, Mastercard и «Мир», для клиентов «Девон-Кредита» — по картам Visa и «Мир», для клиентов Спиритбанка — по картам Masterсard.



Ранее возможность снимать денежные средства без комиссии во всех банкоматах Альфа-Банка получили держатели карт банка «Зенит».