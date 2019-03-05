Глава ВТБ Андрей Костин ожидает снижения ставок по ипотечным кредитам во второй половине 2019 года. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.



«Мы понимаем поставленную вами задачу — предоставлять максимально дешевые кредиты. На сегодня мы еще держим планку, до 10% стоимость не дошла, и считаем, что экономическая ситуация во второй половине года, особенно создав условия для снижения ставок в целом по экономике, и, таким образом, и ставки по ипотеке тоже будут снижаться. Мы предпринимаем усилия для того, чтобы эти задачи, которые поставили, 9% и 8% в среднесрочной перспективе, [были] вполне достижимы», — отметил банкир.

По словам Костина, за 2018 год ВТБ выдал 300 тыс. новых ипотечных кредитов, в этом году банк планирует выдать 425 тыс. ипотечных кредитов на 1 трлн рублей.