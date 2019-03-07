Международные резервы РФ на 1 марта составили 482,8 млрд долларов против 480,5 млрд на 22 февраля 2019 года. Такие данные приводятся на сайте Банка России.

Объем международных резервов увеличился за неделю на 2,3 млрд долларов, или 0,5%, «преимущественно в результате положительной курсовой переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила», поясняется в комментарии регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

В феврале российские ЗВР выросли на 6,665 млрд долларов — с 475,945 млрд на начало месяца до 482,61 млрд на 1 марта 2019-го (небольшое расхождение в данных на 1 марта связано с тем, что еженедельные значения приводятся на конец отчетных дат, а ежемесячные — на начало. — Прим. Банки.ру).

В частности, резервы в иностранной валюте выросли с 376,601 млрд долларов до 380,767 млрд, в монетарном золоте — с 89,46 млрд до 91,641 млрд, резервная позиция в МВФ — с 3,093 млрд до 3,431 млрд долларов. Некоторое сокращение зафиксировано по счету в СДР — с 6,792 млрд до 6,77 млрд долларов.



Напомним, за 2018 год российские резервы выросли почти на 35,8 млрд долларов. За два месяца текущего года показатель увеличился на 14,115 млрд (с 468,495 млрд на 1 января 2019-го), свидетельствуют данные ЦБ.