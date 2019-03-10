В последние полгода ставки валютных вкладов росли, но в марте ситуация начала меняться. Только за первые дни марта четыре из десяти крупнейших розничных банков страны снизили доходность валютных депозитов, пишут «Ведомости».

Сбербанк в минувший четверг снизил ставки вкладов в валюте для всех категорий клиентов. В розничном сегменте ставки долларовых вкладов снижены на 0,05—0,15 процентного пункта. Максимальная ставка опустилась с 2% до 1,85% годовых.

За день до Сбербанка условия долларовых вложений ухудшил Альфа-Банк. Доходность его долларовых депозитов сроком более полугода снижена на 0,2—0,45 п. п. — до 1,7—2,5% годовых в зависимости от сумм и срока вложений (указаны ставки для клиентов, не оформивших пакет услуг).



С начала марта ВТБ существенно снизил ставки долларовых депозитов. Сокращение составило в среднем 0,5—1,15 п. п. Ставки вкладов в евро ВТБ уменьшил в среднем на 0,25 п. п.

ВТБ снизил ставки по валютным вкладам​ ВТБ резко снизил ставки по валютным вкладам, говорится в исследовании Frank RG.

Долларовые ставки вкладов ВТБ оставались в течение нескольких месяцев одними из самых высоких на рынке, как и в банке «ФК Открытие», который с марта также снизил доходность долларовых депозитов сроком на год на 0,25 п. п. — до 3,2% годовых. Это максимальная ставка розничного депозита в банке.

Банкиры объясняют перемены в процентной политике рыночной конъюнктурой. Независимые эксперты называют несколько конкретных причин падения валютных ставок.

Во второй половине прошлого года многие крупные банки серьезно увеличили ставки долларовых вкладов, борясь с оттоком средств населения со счетов после введения очередной порции санкций США в отношении России, напоминает гендиректор агентства «Бизнесдром» Павел Самиев.

«К концу года ситуация с вкладами нормализовалась, теперь банки накопили достаточный запас валютной ликвидности, поэтому и потребность привлекать столь дорогие вклады отпала», — объясняет директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Михаил Доронкин. Теперь у банков нет необходимости переплачивать вкладчикам в попытке их удержать, соглашается Самиев.

По мнению советника по макроэкономике гендиректора компании «Открытие Брокер» Сергея Хестанова, сейчас крупнейшие банки могут ждать ослабления рубля в ближайшем будущем, поэтому привлекать пассивы в валюте им становится неинтересно.



По мнению экспертов, пока говорить об устойчивом тренде снижения депозитных ставок по вкладам в валюте в российских банках рано. Они не ожидают резких движений ставок долларовых вкладов в ближайшее время, если не будет экономических шоков или введения новых санкций, в том числе в отношении госбанков.

