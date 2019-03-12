Оптимизм, наблюдавшийся в январе на российском финансовом рынке, в феврале несколько снизился. Об этом говорится в очередном выпуске комментария ЦБ «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

Аналогичная ситуация была и в других странах с формирующимися рынками в связи с тем, что инвесторы уже отыграли смягчение риторики Федеральной резервной системы США и прогресс в торговых переговорах Китая и США, а новых существенных новостей не появилось, указывает регулятор.

В случае с Россией негативное влияние на рынок оказали новости о возможном ужесточении антироссийских санкций, однако реакция участников рынка была более сдержанной по сравнению с аналогичными эпизодами в прошлом.

В то же время иностранные инвесторы в феврале продолжили приобретать российские государственные облигации.



«На рынке ОФЗ в течение месяца наблюдался рост доходности длинных выпусков, что также могло объясняться опасениями ужесточения санкций. В то же время, по биржевым данным, иностранные инвесторы в феврале вновь были нетто-покупателями ОФЗ, приобретя бумаги на 46 млрд рублей. Из них 28,5 млрд рублей было приобретено на последнем аукционе Минфина России. Это максимальный объем с сентября 2017 года, когда нерезиденты приобрели бумаги на 29,7 млрд рублей. При этом круг участников был достаточно широким, что свидетельствует о том, что текущий уровень доходности ОФЗ привлекателен для нерезидентов», — говорится в обзоре.