Газпромбанк запустил акцию в рамках потребительского кредита «Легкий», предлагая получить денежные средства по ставке от 11,8% (для зарплатных клиентов от 10,8%) годовых. Ставка действительна при оформлении личного страхования заемщика, в случае отказа надбавка составит 5 процентных пунктов для сотрудников группы Газпромбанка, группы «Газпром» и сотрудников приоритетных организаций или 6 п. п. для остальных категорий клиентов.

Кредит предоставляется на срок от 13 месяцев до семи лет для зарплатных клиентов и до пяти лет для прочих заемщиков. Сумма финансирования — от 50 тыс. до 3 млн рублей. Обеспечение не требуется.

Срок рассмотрения заявки — от десяти минут при представлении полного комплекта документов: паспорт, СНИЛС, документ, подтверждающий доход (справка по форме 2-НДФЛ или заверенная выписка по счету (открытому в любом банке), содержащая сведения о поступивших перечислениях заработной платы, или справка по форме банка).

«Невозможно полностью оценить преимущество данного продукта, так как банк не раскрывает максимальную ставку», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Ольга Жидкова.

Условия действуют в рамках акции до 31 мая 2019 года.