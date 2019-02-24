до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 13,40 %

50 000 ... 3 000 000 ₽

13 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования +3 п.п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

с положительной кредитной историей Возраст заемщика для мужчин от 20 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 20 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная / временная на территории РФ

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

другие документы оригинал выписки по счету вклада/банковскому счету, открытому в любом банке, содержащей сведения о поступивших перечислениях заработной платы Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

паспорт

заявление-анкета при необходимости банк может запросить копию трудовой книжки, заверенную компанией – работодателем Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки от 10-ти минут до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20%/0,1% годовых от суммы просроченной задолженности (в случае, если по условиям кредитного договора проценты за пользование кредитом начисляются/не начисляются) начиная со дня, следующего за днем неисполнения обязательств по возврату кредита либо уплате процентов Способ оплаты кассы

банкоматы

безналичный платеж со счета в другом банке Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

возможно подтвердить доход справкой по форме банка/выпиской с зп счета любого банка;

погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика Минусы рассмотрение заявки - до 5 дней;

повышенная ставка при отказе от личного страхования Особые ограничения банк не раскрывает максимальную ставку

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.