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Легкий

Газпромбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 13,40%
Сумма
до 3 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 13,40 %
  • 50 000 ... 3 000 000 ₽
  • 13 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
    +3 п.п. к базовой ставке
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • с положительной кредитной историей
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 20 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 20 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная / временная на территории РФ
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • другие документы
    оригинал выписки по счету вклада/банковскому счету, открытому в любом банке, содержащей сведения о поступивших перечислениях заработной платы
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • при необходимости банк может запросить копию трудовой книжки, заверенную компанией – работодателем
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
от 10-ти минут
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20%/0,1% годовых от суммы просроченной задолженности (в случае, если по условиям кредитного договора проценты за пользование кредитом начисляются/не начисляются) начиная со дня, следующего за днем неисполнения обязательств по возврату кредита либо уплате процентов
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без обеспечения;
  • возможно подтвердить доход справкой по форме банка/выпиской с зп счета любого банка;
  • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика
Минусы
  • рассмотрение заявки - до 5 дней;
  • повышенная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
  • банк не раскрывает максимальную ставку
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 24.02.2019 18:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Легкий» в 213 городах России
867
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Справочная информация
АО «Газпромбанк»
Адрес
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
ОГРН
1027700167110
Сайт
www.gazprombank.ru
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