ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») представляет новый партнерский сервис «Денежные переводы онлайн». Сервис позволяет переводить деньги с карты любого российского банка в любую точку России, а также в страны СНГ, Европы и дальнего зарубежья в режиме реального времени, говорится в сообщении сотового оператора.

Перевести денежные средства онлайн может любой житель России независимо от оператора связи. Для этого нужно зайти на сайт beepay.beeline.ru и выбрать способ получения перевода (с карты на карту или в пункте переводов «Золотая корона»). Далее отправителю необходимо выбрать страну и ввести сумму, указать контактные данные получателя и данные своей банковской карты (это может быть карта Visa, Masterсard или «Мир»).

«Онлайн-перевод «Золотая корона» можно отправить только в рублях. Получить переводы «Золотая корона» вы можете в долларах США, евро или валюте третьей страны… Переводы с карты на карту вы получите в валюте страны получателя», — говорится на сайте нового сервиса «Билайна».

Сумма комиссии за перевод варьируется от нуля до 1,5% в зависимости от выбранного направления и способа перевода. В случае перевода с карты на карту дополнительно к комиссии взимается 150 рублей.

Сервис «Денежные переводы онлайн» доступен для всех держателей банковских карт России с поддержкой технологии 3D Secure. Денежные средства списываются только после подтверждения платежа с помощью одноразового пароля, который приходит в СМС-сообщении на номер отправителя. Безопасность операций также обеспечивается дополнительным шифрованием данных, следует из релиза.



Услуги предоставляют РНКО «Платежный Центр» и банк «ФК Открытие». Техническим партнером сервиса переводов с карты на карту выступает АО «Интервейл».