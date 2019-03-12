Банк «Россия» объявил об улучшении условий по кредитной программе «Рефинансирование ипотеки». «Теперь клиенты банка смогут рефинансировать ипотечные кредиты не только на вторичном, но и на первичном рынке недвижимости», — говорится в сообщении финучреждения.

Там поясняется, что кредит «Рефинансирование ипотеки» предназначен для клиентов, желающих улучшить условия по ипотечным кредитам или по потребительским кредитам под залог недвижимости, оформленным в других банках. С его помощью клиенты могут снизить процентную ставку и размер ежемесячного платежа, изменить условия и сроки действующих кредитов.

Программа «Рефинансирование ипотеки» предлагается на срок от года до 25 лет при рефинансировании ипотечного кредита и на срок от года до 15 лет при рефинансировании потребительского кредита под залог недвижимости. Сумма кредита составляет от 500 тыс. до 15 млн рублей, но не более суммы остатка ссудной задолженности по рефинансируемому кредиту. Процентная ставка по кредиту составляет от 9,5% и зависит от срока кредита, отношения размера кредита к стоимости квартиры и наличия комплексного ипотечного страхования, указано в релизе банка.



Для рефинансирования ипотеки в банке «Россия» клиенту не требуется предоставлять дополнительное обеспечение, а также получать согласие в банке, выдавшем кредит. Кредит оформляется безналичным способом с последующим переводом денежных средств в банк.

