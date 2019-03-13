Основатели «Рокетбанка» покинули его, подтвердила журналистам новый СЕО сервиса Анастасия Ускова.

По ее словам, Алексей Колесников, Олег Козырев и Михаил Провизион отошли от оперативного управления «Рокетбанком» в феврале 2019 года. В группе QIWI, которой сейчас принадлежит «Рокетбанк», отмечают, что решение основателей покинуть проект было их собственным и общим.

«Когда компания становится такой крупной, необходима четкая и понятная вертикальная структура менеджмента, и в начале года мы с фаундерами и самыми главными боссами приняли важное решение — передать все управление в одни руки. Сергей Солонин кинул мне вызов — стать СЕО «Рокетбанка». Конечно же, я его приняла», — рассказала Ускова.

Анастасия Ускова была назначена управляющим директором «Рокетбанка» также в феврале 2019 года. До этого в течение трех лет она занимала в банке должность операционного директора. Ускова, помимо прочего, отвечала за интеграцию «Рокетбанка» в группу компаний QIWI и миграцию клиентской базы из банка «Открытие».

Отметим, что источники, близкие к «Рокетбанку», не один месяц говорили о скором «перебазировании» создавших его предпринимателей в другие проекты. По их словам, основателей «Рокета» не устраивал переход проекта от одной финансовой организации к другой (включая «Открытие» и QIWI) после отзыва в 2016 году лицензии у Интеркоммерц Банка, с которым изначально работал «Рокетбанк». Кроме того, фаундеры «Рокета» хотели попробовать себя в новых проектах.

Согласно информации из социальных сетей, сейчас основатели «Рокетбанка» Олег Козырев и Алексей Колесников развивают проект по приготовлению и доставке еды «Кухня на районе». В своем Facebook Алексей Колесников отметил начало работы в проекте еще 28 января 2019 года. «Переворачиваем foodtech в techfood», — прокомментировал он отметку в профиле.