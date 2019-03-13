Трансакции по картам Еврофинанс Моснарбанка, попавшего под санкции США, продолжат обрабатываться после восстановления работы процессинга или привлечения другого подрядчика, следует из релиза НСПК.



«Процессинг карт Еврофинанс Моснарбанка был прекращен со стороны компании ЗАО ПЦ «КартСтандарт» — подрядчика Еврофинанс Моснарбанка по осуществлению функций процессинга карт банка. Таким образом, в настоящий момент по вине подрядчика операции банка блокируются на уровне ЗАО ПЦ «КартСтандарт». Трансакции по картам корректно обрабатываются в НСПК, как и установлено законодательством, но не получают авторизации от банка-эмитента, от имени которого выступает процессинг «КартСтандарта». Как только банк восстановит работу своего процессинга или привлечет другого подрядчика, трансакции продолжат успешно обрабатываться», — отмечается в сообщении.

Еврофинанс Моснарбанк с 11 марта 2019 года перестал проводить платежи в долларах. Ранее банк также объявил, что приостановил обслуживание карт платежных систем Visa и Mastercard и готовится вскоре заменить их на карты «Мир».