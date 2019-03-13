Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал предложение руководства Госдумы о поправках к законопроекту о перерасчете надбавок к пенсиям малообеспеченных пенсионеров, следует из сообщения на сайте Госдумы.

«Председатель правительства поддержал предложение руководства Государственной думы о внесении поправок в принятый в первом чтении законопроект о перерасчете надбавок к пенсиям малообеспеченных пенсионеров. Депутаты намерены внести изменения в закон, в соответствии с которыми правительству необходимо будет утвердить для всех регионов единую методику расчета прожиточного минимума, чтобы избежать его занижения при установлении доплат», — отмечается в сообщении.

Медведев также проинформировал руководство ГД о принятом решении рассматривать поправки к законопроектам, прошедшим первое чтение, на заседаниях правительства наряду с проектами федеральных законов.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении пенсий выше прожиточного минимума Закон планируют принять на следующей неделе.

Госдума в первом чтении приняла поправки к закону «О государственной социальной помощи» об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.



Документом предусматривается, что размер ежемесячной доплаты к установленному в регионе прожиточному минимуму пенсионера не подлежит пересмотру в связи с индексацией пенсий и единовременных денежных выплат. То есть после принятия закона люди получат и доплаты в полном объеме, и пенсию, которая с 1 января была проиндексирована на 7%, рассказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Он добавил, что все выплаты будут производиться автоматически.



Одновременно законопроект предусматривает осуществление доплаты с 1 января 2019 года сумм, которые не были получены неработающими пенсионерами в этом году в связи с определением размера социальной доплаты к пенсии исходя из размеров пенсии и ежемесячной денежной выплаты с учетом их индексаций, проведенных в 2019 году.

