Временная администрация ООО «Страховое общество «Акцепт», назначенная приказом Банка России от 12 октября 2018 года в связи с неисполнением компанией предписаний регулятора и нарушением требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности, в ходе анализа финансового состояния страховщика установила, что его должностными лицами осуществлены операции, имеющие признаки вывода активов путем отчуждения объектов недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Напомним, в связи с неисполнением компанией предписаний ЦБ и нарушением требований по обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности у СК «Акцепт» в октябре прошлого года было приостановлено действие страховых лицензий; в компанию была назначена временная администрация. Позже в том же месяце лицензии страховщика были отозваны в связи с неустранением им в установленный срок нарушений страхового законодательства.

В начале февраля этого года сообщалось об установлении временной администрацией СК «Акцепт» обстоятельств, которые дают основания предполагать наличие в деятельности должностных лиц страховщика и иных неустановленных лиц признаков совершения деяний, направленных на вывод активов компании посредством сделок по приобретению неликвидных ценных бумаг, реализации имущества, а также уступки прав требования.

Центробанк: у страховой компании «Акцепт» недостаточно активов для исполнения обязательств Временная администрация страховой компании «Акцепт» установила обстоятельства, которые дают основания предполагать наличие в деятельности должностных лиц страховщика и иных неустановленных лиц признаков совершения деяний, направленных на вывод активов компании посредством сделок по приобретению неликвидных ценных бумаг, реализации имущества, а также уступки прав требования. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

В дополнение к ранее направленным сведениям Банком России в Генеральную прокуратуру и следственный департамент МВД для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений передана информация об осуществленных должностными лицами компании финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, указано в сегодняшнем сообщении.

По оценке временной администрации, стоимость активов компании не превышает 756 млн рублей при величине обязательств 870 млн.



Арбитражный суд Самарской области 19 февраля 2019 года принял решение о признании страховщика банкротом.