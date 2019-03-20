Банк России установил официальные курсы валют на 21 марта. Курс доллара понизился на 3,64 копейки, составив 64,2803 рубля (64,3167 рубля на 20 марта). Курс евро уменьшился на 6,06 копейки, до 72,9389 рубля (72,9995 рубля на 20 марта).

На Московской бирже по состоянию на 13:32 мск сохраняется утренняя тенденция по укреплению рубля к иностранным валютам, хотя сейчас масштабы этого укрепления более скромные. Курс доллара расчетами «завтра» на указанное время равен 64,38 рубля (минус 1 копейка к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 73,07 рубля (минус 2 копейки).

Курсовые диапазоны с начала торговой сессии — 64,2—64,39 рубля за доллар и 72,83—73,1 рубля за евро.

