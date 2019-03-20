Банк «Санкт-Петербург» показал по итогам 2018 года лучшую прибыль по МСФО за всю свою историю. Об этом говорится в релизе банка, посвященном публикации отчетности.

Так, чистая прибыль выросла на 20,8% в годовом выражении до 9 млрд рублей. В числе прочего в сообщении указано, что чистый процентный доход банка составил 21,9 млрд рублей (плюс 11,4% по сравнению с 2017 годом), чистый комиссионный доход — 5,9 млрд (плюс 12,3%).

Активы по итогам года достигли 673,4 млрд рублей (плюс 11% по сравнению с 1 января 2018-го).



На 1 января 2019 года объем кредитов и авансов клиентам до вычета резервов составил 375,3 млрд рублей (плюс 4,9% за год); 76,1% кредитного портфеля формируют кредиты корпоративным клиентам, 23,9% — кредиты частным клиентам. Корпоративный кредитный портфель вырос с начала года на 0,9% до 284,5 млрд рублей, розничный — на 18,5% до 84,4 млрд (в том числе объем ипотечных кредитов — на 10,9%, потребительских — на 38,9%, автокредитов — на 68,5%).

Доля проблемной задолженности на начало этого года — 10,8% (годом ранее — 14,3%). Объем списаний за 2018 год составил 8 млрд рублей.

Объем средств клиентов достиг 414,8 млрд рублей (плюс 15,1% с начала года), в том числе объем текущих и расчетных счетов — 127,2 млрд (плюс 16,4%), срочных депозитов — 287,6 млрд рублей (плюс 14,6%). На 1 января 2019 года 60,1% средств клиентов составили средства физических лиц, 39,9% — средства корпоративных клиентов. За 2018 год объем средств физических лиц вырос на 21,2%, средств юридических лиц — на 7,1%.



На 1 января 2019 года собственные средства банка составили 75,7 млрд рублей (плюс 6,7% по сравнению с 1 января 2018 года), капитал банка — 91,8 млрд рублей (плюс 3,2%), указано в релизе. На начало текущего года достаточность капитала в соответствии с требованиями Базельского комитета равнялась 17,2%, в том числе достаточность капитала первого уровня — 13,4%.