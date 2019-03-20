Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие утвержденное ранее решение о новых санкциях против РФ в отношении юридических и физических лиц. Об этом сообщается на сайте украинского президента.



Указ вступает в силу со дня его опубликования в официальной прессе.



«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2019 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», — говорится в указе.

Согласно пресс-релизу, опубликованному СНБУ, санкции были введены в отношении 294 юридических лиц и 848 физлиц.

Отмечается, что санкции введены в отношении людей и организаций, которые были вовлечены в строительства моста через Крымский пролив, были причастны к арестам украинских моряков и по ряду других причин.