Банки в феврале 2019 года выдали кредитных карт на 16,5% больше, чем за аналогичный период 2018-го. Количество выданных кредиток составило 875,1 тыс. единиц, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В феврале 2019 года самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ было отмечено в Москве (56,5 тыс.), Московской области (44,4 тыс.), Краснодарском крае (33,8 тыс.), Санкт-Петербурге (30,3 тыс.), Башкортостане (26,3 тыс.) и Свердловской области (26,1 тыс.).

Самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт в феврале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го (среди 30 регионов — лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) была зафиксирована в Удмуртской Республике (плюс 27,8%), Тюменской (без ХМАО и ЯНАО) (плюс 27,4%) и Саратовской (плюс 27,4%) областях, а также в Москве (плюс 26,8%), Ханты-Мансийском АО (плюс 26,1%) и Пермском крае (плюс 25,4%).

Наименьшая динамика роста выдачи новых кредитных карт отмечена в Омской (плюс 3,1%), Новосибирской (плюс 7,1%), Московской (плюс 8,8%) и Нижегородской (плюс 9,6%) областях.

«В целом в первые месяцы наступившего года динамика роста в сегменте кредитных карт является самой высокой в розничном кредитовании. Это объясняется прежде всего тем, что кредитование с использованием кредитных карт — наиболее технологичный и удобный вид кредитования. Причем как для банков, которые способны эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, так и для самих заемщиков. В том числе благодаря привлекательным условиям по «кредиткам» (льготный период по оплате процентов, кешбэк и так далее), а также простоте и удобству их использования», — отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.