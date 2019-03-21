Оператор связи« МТС» принял новую дивидендную политику, ее утвердил совет директоров компании. Об этом сообщается в пресс-релизе оператора.

«Новая дивидендная политика, как и прежде, предусматривает выплату дивидендов двумя частями в течение календарного года – ежегодные выплаты по результатам предыдущего года и выплаты промежуточных дивидендов по итогам первого полугодия текущего года. При определении дивидендных выплат МТС будет учитывать ряд факторов, включая денежный поток от операционной деятельности, капитальные затраты и долговую позицию», — говорится в сообщении.

В соответствии с новой политикой целевой показатель дивидендной доходности составляет не менее 28 рублей на одну обыкновенную акцию МТС (56 рублей за депозитарную расписку) в течение каждого календарного года.

Совет директоров рассмотрит предложения по ежегодным дивидендам в апреле 2019 года, по промежуточным дивидендам — в июле 2019-го.

Также компания может увеличить доходность для акционеров, реализуя программу выкупа акций на открытом рынке. Принятие решения по обратному выкупу будет зависеть от текущих показателей финансовой деятельности организации.