Курс рубля к иностранным денежным единицам немного просел в самом начале валютных торгов пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:01 мск курс доллара расчетами «завтра» равнялся 63,88 рубля, что чуть менее чем на копейку больше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 72,68 рубля (плюс 6 копеек).



К 10:03 доллар уже дешевел на 3 копейки, а евро на те же 3 копейки дорожал, курсы равнялись 63,84 и 72,66 рубля соответственно. В последующие минуты доллар и евро оставались на этих же разнонаправленных траекториях.

На 10:12 рубль уже немного укреплялся к обеим валютам: доллар был в минусе почти на 10 копеек и стоил 63,78 рубля, а евро терял около 6 копеек, находясь на отметке 72,57 рубля.



Доллар и евро накануне двигались к рублю в разные стороны на фоне снижения валютной пары евро/доллар с 1,142 до 1,137, указывает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб, напоминая, что по итогам вчерашнего дня доллар на Мосбирже незначительно подорожал, а европейская валюта несколько подешевела.

«Центральные банки Швейцарии и Англии не преподнесли сюрпризов и ожидаемо оставили свои ключевые ставки и проводимую денежно-кредитную политику без изменений. Утреннее умеренное восстановление нефтяных котировок после вчерашней коррекции может привести к столь же скромному росту рубля в начале торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США на сегодня составляет 63,2—64,5 рубля, для европейской валюты — 71,9—73,4 рубля», — прогнозировал эксперт перед началом торгов.

«Сегодня ключевым событием для российских инвесторов, вероятно, будет заседание Банка России. Изменений ставки на предстоящем заседании участники рынка не ожидают, но большое внимание будет приковано к тону риторики регулятора (помимо сопроводительного заявления инвесторы получат для анализа пресс-конференцию Эльвиры Набиуллиной). Опыт последних заседаний показывает, что влияние итогов заседания ЦБ на рубль часто не выражено или носит краткосрочный эффект, тем не менее в рамках дня торговая волатильность в рубле может несколько увеличиться», — отмечает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа управления аналитики и стратегического маркетинга департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

Он также напоминает, что на следующую неделю приходится пик налоговых выплат в РФ. «25 марта российские компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы, 28 марта — налог на прибыль, а суммарный объем налоговых платежей в марте традиционно выше, чем в другие месяцы (мы оцениваем объем выплат в этот период в 1,75 трлн рублей)», — пишет эксперт.

По его словам, импульс к росту всей группы валют EM после объявления итогов заседания Федеральной резервной системы США пока приостановился. Пара доллар/рубль может в ближайшие дни консолидироваться в диапазоне 63,5—64,5 рубля, прогнозирует Поддубский.

