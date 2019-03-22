Иждивенцы, а при их отсутствии — родственники женщины, погибшей в результате взрыва котельной в Воронежской области, имеют право на страховые выплаты в размере 2,025 млн рублей в соответствии с законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО)», если событие будет признано страховым случаем, сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.

По данным базы автоматизированной системы НССО, ответственность владельца опасного объекта застрахована в САО «ВСК».

Как информируют СМИ, 21 марта в Новоусманском районе Воронежской области произошел взрыв газа в автономной котельной на территории совхоза «Масловский». В результате погибла женщина 69 лет, двое человек получили травмы.

Признание события страховым случаем возможно после получения страховщиком акта технического расследования происшествия. Иждивенцам погибшей, а при их отсутствии — близким родственникам необходимо написать в страховую компанию заявление на выплату, предъявить документ, удостоверяющий личность, свидетельство о смерти и документы, подтверждающие факт нахождения на иждивении у погибшей или родство с ней. Пострадавшим вместе с заявлением нужно будет предоставить страховщику документ, удостоверяющий личность, и медицинское заключение с описанием степени и характера полученных травм.

Игорь Юргенс пояснил, что размер выплат в случае гибели человека в результате аварии на опасном объекте составляет 2 млн рублей плюс до 25 тыс. рублей в качестве возмещения расходов на погребение. За причинение вреда здоровью объем возмещения определяется по таблице, утвержденной постановлением правительства РФ № 1164. В соответствии с принципом действия такой таблицы пострадавший получает возмещение за сам факт травмы и не должен подтверждать фактические расходы на лечение. При этом размеры выплат зависят от характера травмы. За несколько травм выплаты суммируются в пределах 2 млн рублей.

С 2012 года в России действует закон № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», который предусматривает компенсацию гражданам, пострадавшим в результате аварий на опасных объектах, в том числе работникам данных предприятий.