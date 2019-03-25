Чистая прибыль Газпромбанка в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17% и составила 39,5 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах кредитной организации.



«Данный результат получен одновременно с реализацией масштабной технологической трансформации розничного бизнеса. Стратегия развития розницы позволила банку войти в число лидеров по динамике портфелей ипотеки и потребительского кредитования», — говорится в комментарии заместителя председателя правления Газпромбанка Александра Соболя.



Чистые процентные доходы за 2018 год увеличились на 5,4% и достигли 138,7 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы составили 18,4 млрд рублей, что на 17,5% превышает показатели предыдущего года.

В целом операционные доходы Газпромбанка без учета расходов по созданию резервов выросли на 7,5% до 171 млрд рублей. При этом небанковские сегменты группы завершили год с убытком от операционной деятельности в 1,7 млрд рублей против прибыли в 5,1 млрд в 2017-м.



Операционные расходы в 2018 году составили 98,3 млрд рублей в сравнении с 78,8 млрд рублей в 2017-м. «Рост расходов связан с продолжением реализации стратегии технологической трансформации, в том числе запуском ряда цифровых проектов по развитию и повышению эффективности бизнеса, и развития розничного банковского бизнеса группы», — поясняется в сообщении банка.



Активы группы, взвешенные с учетом риска, увеличились в 2018 году на 3,8%.

Показатели рентабельности капитала и рентабельности активов составили 6,8% и 0,6% соответственно в сравнении с 6,2% и 0,6% в 2017-м.