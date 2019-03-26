Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило Новикомбанку рейтинг кредитоспособности до уровня «ruА-». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг «ruВBB-» с «позитивным» прогнозом.



«Повышение кредитного рейтинга банка отражает улучшение оценки качества его активов за счет передачи существенной части проблемных и непрофильных активов с баланса банка в 2018 году. Рейтинг банка обусловлен значимой позицией в ключевом бизнес-сегменте, чувствительной позицией по капиталу, адекватной оценкой ликвидности и удовлетворительным уровнем корпоративного управления. Высокая значимость Новикомбанка для ГК «Ростех» на долгосрочном горизонте вследствие выполняемых функций по консолидации потоков предприятий госкорпорации учтена в сильном факторе поддержки за собственника», — поясняется в релизе агентства.

Умеренно высокая оценка рыночных позиций, с одной стороны, уточняют аналитики, обусловлена низкой диверсификацией бизнеса по сегментам кредитного риска (индекс Херфиндаля — Хиршмана по направлениям деятельности составил 0,509), а с другой — специализацией на кредитовании и обслуживании структур крупных корпоративных заемщиков, связанных с ГК «Ростех».

Ключевое позитивное влияние на рейтинг оказывает поддержка со стороны собственника, которая позволяет обеспечить банку доступ к дешевому фондированию и базе крупных высоконадежных заемщиков.