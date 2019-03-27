Банк России установил официальные курсы валют на 28 марта. Курс доллара повысился на 42,42 копейки, составив 64,5925 рубля (64,1683 рубля на 27 марта). Курс евро вырос на 13,74 копейки до 72,7182 рубля (с 72,5808 рубля на 27 марта).

На Московской бирже утренняя тенденция к ослаблению рубля стала еще более заметной. На 12:00 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 26 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 32 копейки, валюты стоят 64,66 и 72,91 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии среды — 64,41—64,7 рубля за доллар и 72,55—72,91 рубля за евро.

