«ВымпелКом» (мобильный бренд «Билайн») представил новые сервисы, созданные для повышения качества жизни россиян. Так, клиенты оператора смогут получать до 6 Гб дополнительного интернет-трафика каждый месяц или бесплатно раздавать Интернет за восьмичасовой сон, временный отказ от мобильного телефона и прогулки, рассказали в компании.

Как напоминает исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду ПАО «ВымпелКом» Ирина Лебедева, в прошлом году оператор уже предложил россиянам превратить шаги в мегабайты мобильного Интернета; участниками акции стали более полумиллиона человек. «Мы видим, насколько сейчас важны и продолжительный сон, и digital-детокс, и предложили нашим пользователям в простой и интересной форме вырабатывать полезные привычки и получать за это бонусы», — поясняет Лебедева.



Чтобы принять участие в акциях, клиентам достаточно спать не менее восьми часов в сутки и/или не пользоваться телефоном минимум два часа каждый день. За выполненные условия по каждой акции будет начисляться 50 Мб дополнительного трафика к основному пакету, а для пользователей тарифов с безлимитным Интернетом будет открыта возможность бесплатно делиться интернет-трафиком с другими устройствами один час в сутки. Условия акции «Гиги за шаги» сохраняются: за 10 тыс. шагов ежедневно начисляются 100 Мб дополнительного трафика.

Участвуя сразу в трех акциях, клиенты пакетных тарифов могут получить до 6 Гб дополнительного интернет-трафика в месяц.

Начисление интернет-трафика происходит по факту выполнения условий при положительном балансе счета. В конце месяца неизрасходованные бонусные мегабайты обнуляются.



Акции доступны в рамках новых тарифов «Анлим», «Супер Анлим», «Первые гиги», а также в рамках предложений 2018 года, среди которых тарифные линейки «ВСЁмоё!» и «Всё в одном». Акции действуют с 27 марта по 31 декабря 2019 года во всех регионах России, за исключением Чукотского автономного округа, Республики Крым и Севастополя.