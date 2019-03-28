Валютные торги в России в четверг открылись вблизи отметок предыдущего дня, при этом к доллару и евро курс рубля в первые минуты сессии изменяется разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск доллар потерял 2 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, а евро прибавил 7 копеек. На 10:08 доллар в минусе на 4 копейки, евро — в плюсе на 2 копейки, курсы расчетами «завтра» составляют 64,8 рубля за доллар и 72,92 рубля за евро.

Как напоминает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб, в среду вслед за рынком акций снизился и курс рубля. «Этому способствовала общая нервозная обстановка на рынках стран с формирующимися рынками, давление испытывали на себе бразильский реал и турецкая лира», — указывает он.

«Негативное влияние на рубль могла оказать падающая цена на нефть», — добавляет заместитель директора вышеуказанной организации Наталья Мильчакова, комментируя итоги предыдущего торгового дня.



«Сегодня на фоне слабости рынка сырья можно ожидать дальнейшего снижения курса рубля, хотя и более скромными темпами, — полагает Иосуб. — Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 64,2—65,5 рубля, для европейской валюты — 72,2—73,6 рубля».

Аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов более оптимистичен: «После сильного снижения рублю нужна передышка и как минимум небольшой отскок. Возможно, это мы и увидим сегодня». По его словам, российскую валюту могут поддержать «очередные попытки доллара снизиться к основным мировым валютам: индекс доллара сегодня с утра снижается».

