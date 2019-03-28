Moody's Investor Service повысило долгосрочные депозитные рейтинги банка «Уралсиб» с «В3» до «В2» с «позитивным» прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Одновременно Moody's повысило базовую оценку кредитоспособности (BCA) банка и скорректированную BCA с «b3» до «b2». Также агентство повысило с «B2» до «B1» долгосрочный рейтинг риска контрагента (CRR) в национальной и иностранной валюте и повысило с «B2» (cr) до «B1» (cr) долгосрочную оценку риска контрагента банка (CR Assessment).



Повышение рейтингов обусловлено продолжающимся улучшением качества активов банка и ростом прибыльности, устойчивостью показателей достаточности капитала, стабильностью базы фондирования и существенным буфером ликвидности. Позитивную тенденцию в развитии банка также поддерживает и расширение его бизнеса, способствующее росту чистого процентного и комиссионного дохода на фоне усилившегося контроля за расходами.

«Позитивный» прогноз от Moody's отражает ожидание, что тенденция к улучшению показателей рентабельности и платежеспособности банка сохранится в течение следующих 12—18 месяцев.