• Банк России отозвал лицензию у Международного Расчетного Банка. Согласно данным финансового рейтинга Банки.ру, кредитная организация на 1 марта занимала 390-е место в российской банковской системе по размеру активов, по данным ЦБ на аналогичную дату — 389-е место. Как отмечает регулятор, банк специализировался на осуществлении валютно-обменных операций и денежных переводов физлиц. При этом кредитная организация в значительной степени была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличной иностранной валютой, а также транзитных операций, «и ряд обстоятельств свидетельствовал об отсутствии у его руководства намерений принимать действенные меры, направленные на их прекращение». По оценке Fitch Ratings, расходы Банка России на расчистку банковского сектора с 2013 года составили более 70 млрд долларов, в ближайшие два-три года на это может быть потрачено еще 10 млрд долларов.

• Эксперты Frank RG назвали финансовую компанию из числа крупнейших с самыми высокими тратами в пересчете на сотрудника — это «ДОМ.РФ». В выборку попали 50 крупнейших по активам банков, а также госкорпорации, работающие на финансовом рынке, и Московская биржа. В «ДОМ.РФ» (бывшем АИЖК), который оказался абсолютным лидером рейтинга, работают, согласно отчетности, 310 человек, каждый обходится работодателю в среднем примерно в 516 тыс. рублей в месяц. В фонд оплаты труда входит не только оклад, но и премии, оплата больничных листов за счет работодателя, отпуска, пособие по уходу за ребенком до трех лет, командировки и т. д., пояснила пресс-служба «ДОМ.РФ». Средний оклад каждого сотрудника составляет 293 тыс. рублей. Второе место занимает «ВЭБ.РФ», на третьем находится ИНГ Банк (Евразия), где расходы составляют 448 тыс. и 364 тыс. рублей на человека в месяц соответственно.



• Сервис онлайн-платежей «Яндекса» — «Яндекс.Деньги» — запускает услугу мультивалютных трансграничных платежей и переводов. Ее основная аудитория — любители совершать покупки в зарубежных магазинах, россияне, живущие за границей, фрилансеры, получающие оплату своих услуг в валюте за рубежом, путешественники, а также нерезиденты. Сейчас в «Яндекс.Деньгах» можно осуществлять оплату покупок в валюте только через рублевые счета с конвертацией, аналогичная ситуация с переводами. Новый сервис позволит хранить средства на счетах и карте, а также расплачиваться, кроме рублей, еще десятью иностранными валютами: долларами США, евро, фунтами стерлингов, белорусскими рублями, тенге, иенами, юанями, швейцарскими франками, чешскими кронами и польскими злотыми. Сервис будет платным: размер абонентской платы за подключение услуги будет зафиксирован по итогам пилотного периода, пояснили в компании. За платежи с карты по всем десяти валютам предусмотрено начисление кешбэка.



• Люди пенсионного возраста в России стали чаще пользоваться банковскими картами: если еще три года назад они совершали только одну банковскую операцию, то сегодня в среднем уже семь активных операций в месяц, сообщил глава Сбербанка Герман Греф премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. «Мы сейчас серьезно работаем с тем, чтобы изменить наши интерфейсы в электронных каналах, потому что все больше и больше людей зрелого возраста начинают пользоваться электронными каналами», — сказал Греф, отметив при этом, что Пенсионный фонд России помогает Сбербанку создавать условия для просветительской работы с пенсионерами.