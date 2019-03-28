«ДОМ.РФ» больше других финансовых компаний из числа крупнейших тратит на одного сотрудника, выяснила исследовательская компания Frank RG .

В выборку попали 50 крупнейших по активам банков, а также госкорпорации, работающие на финансовом рынке, и Московская биржа. Расчеты произведены на основе данных квартальных отчетов за 2018 год (рассматривались только те компании, которые успели опубликовать отчетность за IV квартал). Фонд оплаты труда за вычетом выплат менеджменту делился на среднесписочную численность сотрудников. Полученная цифра включает подоходный налог, социальный налог, а также различные социальные выплаты.

В «ДОМ.РФ» (бывшем АИЖК), который оказался абсолютным лидером рейтинга, работают, согласно отчетности, 310 человек, каждый обходится работодателю в среднем примерно в 516 тыс. рублей в месяц. В фонд оплаты труда входит не только оклад, но и премии, оплата больничных листов за счет работодателя, отпуска, пособие по уходу за ребенком до трех лет, командировки и т. д., пояснила пресс-служба «ДОМ.РФ». Средний оклад каждого сотрудника составляет 293 тыс. рублей. В организации пояснили, что там работают высококвалифицированные сотрудники, отвечающие за узкоспециализированные направления: «Количество таких специалистов на рынке ограниченно, и с целью их привлечения используется стратегия установления размера заработной платы выше среднерыночных значений».

«В «ДОМ.РФ» отсутствуют обычные для финансовых и банковских организаций линейные сотрудники: операционная деятельность, андеррайтинг и оформление кредитов, IT, кол-центр и так далее, — комментирует генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов. — Практически каждый сотрудник «ДОМ.РФ» отвечает за реализацию выделенного направления деятельности, традиционный линейный персонал отсутствует. Высокие затраты на персонал не помешали «ДОМ.РФ» по итогам 2018 года показать чистую прибыль в 19,3 миллиарда рублей».

Подконтрольный организации Банк ДОМ.РФ оказался на 13-м месте с тратами на одного сотрудника в 106 тыс. рублей в месяц.

Второе место занимает «ВЭБ.РФ», на третьем — находится ИНГ Банк (Евразия), где расходы составляют 448 тыс. и 364 тыс. рублей на человека в месяц соответственно. Представители Московской биржи (четвертое место с ежемесячными тратами на человека в 241 тыс. рублей) пояснили, что там высокий уровень расходов на персонал объясняется высокой квалификацией сотрудников.

В топ-пятерку также входит Газпромбанк (более 195 тыс. рублей на человека в месяц), за ним следует Новикомбанк (144 тыс.). Пресс-служба Новикомбанка уточнила, что средняя зарплата в банке в 2018 году составила 114,4 тыс. рублей, в ФОТ же учтены выплаты, которые не являются гарантированными и зависят от достижения определенных показателей. Оставшиеся места в первой десятке занимают Всероссийский Банк Развития Регионов (141 тыс. рублей), Райффайзенбанк (около 140 тыс.), Альфа-Банк (136 тыс.) и ЮниКредит Банк (чуть меньше 136 тыс.).

«Как легко заметить, в десятку организаций с самыми высокими средними зарплатами попали три иностранных банка, один из которых — ИНГ (Евразия) — занят обслуживанием крупных корпоративных клиентов, и один частный банк (Альфа-Банк). Все остальные — государственные либо квазигосударственные (как принадлежащий «Роснефти» ВБРР) финансовые организации», — комментирует Frank RG.



Исследователи указывают, что Сбербанк не попал в десятку из-за большого числа сотрудников. Средние затраты на сотрудника в крупнейшем российском банке составляют около 89 тыс. рублей в месяц (20-е место). В ВТБ показатель выше (примерно 130 тыс. рублей, 11-е место), а в Россельхозбанке — ниже (62 тыс., 33-е место). Сбербанк отказался от комментариев, ВТБ и РСХБ не ответили на запрос.